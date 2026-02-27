Главу фонда «Дом с маяком» Мониаву оштрафовали за дискредитацию российской армии

Учредителя благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву признали виновной в дискредитации российской армии. Измайловский райсуд назначил ей штраф в 45 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов столицы.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава

Лиду Мониаву привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Причиной стали посты главы фонда в Telegram. Их содержание в пресс-релизе не цитируется.

Протокол в отношении госпожи Мониавы составлен 28 января. Она сообщала РБК, что в работе «Дома с маяком» ничего не меняется и волонтеры продолжают помогать своим подопечным.

Лида Мониава родилась 29 ноября 1987 года в Москве. В 2008-2011 годах работала личным помощником директора фонда «Подари жизнь» Галины Чаликовой. Затем перешла в фонд помощи хосписам «Вера», где координировала детскую программу и занималась развитием паллиативной помощи несовершеннолетним. С 2014 года стала замдиректора Детского хосписа «Дом с маяком», а через четыре года возглавила одноименный фонд.