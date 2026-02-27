Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков останется под стражей

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу краевого министра ГО и ЧС Сергея Штрикова, который просил отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Чиновник, обвиняемый в превышении полномочий, останется в следственном изоляторе до 15 апреля.

Фото: Telegram-канал администрации Краснодарского края

По версии следствия, в 2024 году Сергей Штриков после проведения аукциона на приобретение и монтаж быстровозводимого здания пожарного депо приказал подчиненным сфальсифицировать документы. В аукционную документацию были внесены сведения о якобы выявленных нарушениях, итоги торгов были отменены. После этого состоялся повторный аукцион, победителем оказалась компания, интересы которой лоббировал господин Штриков.

Подробнее о деле Сергея Штрикова — в материале «Ъ» «Пожарный погорел на депо».

Анна Перова, Краснодар