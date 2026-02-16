Пожарный погорел на депо
Министру гражданской обороны Кубани вменяют превышение должностных полномочий
В Краснодаре суд арестовал Сергея Штрикова, руководителя краевого министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По версии следствия, при строительстве модульных пожарных депо в муниципалитетах края министр лоббировал интересы определенной компании. Действия чиновника квалифицируются как превышение должностных полномочий. Обвинение он отвергает.
Исполняющий обязанности главы управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Штриков
Фото: Telegram-канал администрации Краснодарского края
Сергей Штриков, возглавляющий министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края, был задержан в Краснодаре 16 февраля сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. ст. 286 УК РФ). В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Фигурант дела не признает себя виновным.
Господин Штриков занял должность министра в 2020 году, но после губернаторских выборов 2025 года еще не прошел процедуру переназначения, поэтому сейчас имеет статус исполняющего обязанности министра.
Уголовное дело связано с проектом строительства сети модульных пожарных депо в отдаленных сельских муниципальных образованиях Кубани. Следствие полагает, что при заключении договоров на проведение работ Сергей Штриков действовал в интересах определенной коммерческой структуры.
В частности, по версии следствия, в 2024 году министр дал указание подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже состоявшегося аукциона на приобретение и монтаж быстровозводимого модульного здания пожарного депо с целью его отмены.
По результатам повторного аукциона победителем стала организация, чьи интересы лоббировал чиновник.
Министерство ГО и ЧС Краснодарского края реализует проект модульных депо с 2024 года. В крае около ста удаленных населенных пунктов, куда первый пожарный расчет прибывает за время, превышающее норматив. Там проживают в общей сложности более 140 тыс. человек. Глава ведомства Сергей Штриков не раз заявлял, что строительство быстровозводимых модульных депо позволит существенно сократить время реагирования на чрезвычайные происшествия и повысить пожарную безопасность отдаленных населенных пунктов. В планах краевого министерства ГО и ЧС — создание 22 модульных пожарных депо до 2029 года. В минувшем году было открыто пять таких объектов, столько же находятся в процессе строительства.
В базе ЕИС «Закупки» упомянуты пять контрактов на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных зданий пожарных депо. Заказчиком во всех случаях выступало государственное казенное учреждение Краснодарского края «Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне», подведомственное министерству ГО и ЧС Кубани. Закупки происходили с апреля 2024 года по июль 2025 года, начальная стоимость работ составила в общей сложности 601 млн руб. В одном случае закупка была отменена, по одному контракту исполнителем выступило краснодарское ООО «Альянсэнергострой», остальные заказы выполняло ООО «СК “Город”» из Красноярска.
Сергей Штриков уже второй министр Краснодарского края, арестованный с начала года. Министр транспорта и дорожного хозяйства Кубани Алексей Переверзев был задержан 20 января по обвинению в мошенничестве, он признал вину и вскоре вышел под подписку о невыезде.