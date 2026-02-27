СК проводит проверку после ДТП с пострадавшими юными спортсменами на Ставрополье

Следователи организовали проверку по факту ДТП на автодороге «Минеральные Воды – Александровское», где пострадали юные спортсмены. Проверку проводят на предмет соответствия качества оказываемых услуг по перевозке граждан требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

По результатам проверочных мероприятий примут процессуальное решение. Ход проверки контролирует руководство следственного управления.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», авария произошла утром 27 февраля. 40-летний водитель минивена Hyundai, двигаясь со стороны Минвод в направлении Александровского, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы получили сам водитель и пять несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 15 лет. Они доставлены в Минераловодскую районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Мария Хоперская