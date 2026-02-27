Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пять юных спортсменов из КБР пострадали в ДТП в Ставропольском крае

Прокуратурой края организована проверка по факту ДТП в Минераловодском округе с пятью пострадавшими несовершеннолетними. Подростки направлялись на спортивные соревнования в Астраханскую область. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла утром 27 февраля на 129 км. автодороги Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. По данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель минивена Hyundai, двигаясь со стороны Минвод в направлении Александровского, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП травмы получили сам водитель и пять несовершеннолетних пассажиров в возрасте 11 и 15 лет. Они доставлены в Минераловодскую районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Взрослый пациент и четверо детей госпитализированы в травматологическое отделение. Состояние госпитализированных оценивается медицинским персоналом как средней степени тяжести»,— сообщили в региональном минздраве.

Одному из пострадавших подростков оказана амбулаторная помощь.

Автоинспекторами установлено, что пострадавшие являются жителями Нальчика, они направлялись на спортивные мероприятия в Астраханскую область.

Наталья Белоштейн

