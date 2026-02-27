Совбез РФ призвал Пакистан и Афганистан разрешить конфликт путем переговоров

Власти России обеспокоены опасной эскалацией на афгано-пакистанской границе. Об этом говорится в поступившем в «Ъ» комментарии аппарата Совета безопасности РФ в связи с обострением конфликта между Пакистаном и Афганистаном.

«Призываем стороны к скорейшему разрешению имеющихся противоречий политико-дипломатическим путем», — заявили в аппарате Совбеза.

Как сказано в комментарии, «данный виток напряженности стал следствием пагубной колониальной политики Англии и произвольно нарисованных в Лондоне границ». «Сегодня, в условиях когда англичане пытаются создавать новые разделительные линии в мире, имперским амбициям Лондона необходимо положить конец», — подчеркнули в аппарате СБ РФ.

Бои на пакистано-афганской границе возобновились вечером 26 февраля. Афганистан заявил о проведении военной операции в ответ на недавние авиаудары Пакистана. Утром 27 февраля Кабул объявил о завершении операции. В Исламабаде заявили об «открытой войне» с талибами.

Елена Черненко