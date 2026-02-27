ГАИ Башкирии направила в прокуратуру 185 писем из-за плохих дорог

В прошлом году Госавтоинспекция Башкирии направила в органы прокуратуры 185 писем, в которых сообщалось о бездействии лиц, отвечающих за приведение дорог в нормативное состояние. Об этом в докладе о деятельности органов правопорядка сообщил министр внутренних дел по Башкирии Александр Воронежский, выступивший перед депутатами Курултая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерия Ошеева, Коммерсантъ Фото: Валерия Ошеева, Коммерсантъ

Содержание доклада передает пресс-служба республиканского МВД. Прямая трансляция выступления для журналистов и зрителей была недоступна.

По словам министра, прокуратура, рассмотрев обращения ГАИ, возбудила 39 административных дел и вынесла 49 представлений об устранении нарушений. Кроме того, в отношении учреждений, ответственных за организацию дорожного движения, подано 36 судебных исков.

«Как итог, более чем на треть снизился массив ДТП, произошедших по причине неудовлетворительного состояния дорожного покрытия. В целом, комплекс принимаемых мер способствовал снижению уровня смертности в автоавариях»,— подчеркнул генерал-майор полиции Александр Воронежский.

В 2025 году в ДТП на территории Башкирии погибли 375 человек, что 23 меньше, чем годом ранее.

Идэль Гумеров