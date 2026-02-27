Курултай Башкирии закрыл от зрителей и СМИ доклад главы МВД

Доклад министра внутренних дел по Башкирии Александра Воронежского депутатам Курултая прошел в закрытом режиме.

Трансляция 30-го заседания регионального парламента на Rutube прекратилась спустя менее четырех с половиной минут после начала, на моменте, когда вице-спикер Курултая Башкирии и руководитель фракции «Единая Россия» Салават Хусаинов предоставил слово главе МВД, который должен был отчитаться о состоянии правопорядка в регионе и основных результатах деятельности ведомства за прошлый год.

В пресс-службе парламента объяснили «Ъ-Уфа», что доклад министра проходит в закрытом режиме. С чем это связано, не уточняется. Участники заседания после выступления Александра Воронежского заслушали отчет уполномоченного по правам человека в Башкирии Михаила Закомалдина.

Ежегодные доклады руководителей МВД по Башкирии традиционно проходят в открытом режиме. Например, в прошлом году тогдашний глава ведомства Александр Прядко акцентировал внимание на нехватке кадров в правоохранительных органах. В 2022 году Роман Деев рассказывал, сколько чиновников и муниципальных служащих привлечено к ответственности. Закрыли выступления глав силовых ведомств от публики в 2023 году.

Идэль Гумеров