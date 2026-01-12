Глава минтранса Башкирии отчиталась об уменьшении смертности на дорогах

В 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях на территории Башкирии погибли 375 человек, доложила министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова главе республике Радию Хабирову. По ее словам, годом ранее погибло на 23 человека больше.

Как сообщал «Ъ-Уфа», за 11 месяцев 2025 года в 2,5 тыс. авариях на дорогах Башкирии погибло 358 человек, более 2,9 тыс. получили ранения. По числу смертей в ДТП республика находилась на четвертом месте среди субъектов России и на первом — среди регионов Приволжского федерального округа.

Итоговую годовую статистку ГИБДД еще не публиковало.

Идэль Гумеров