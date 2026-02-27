Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов

27 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов — престижнейшего европейского футбольного клубного турнира. По ее итогам были сформированы следующие пары:

«Пари Сен-Жермен» — «Челси»;

«Галатасарай» — «Ливерпуль»;

«Реал» — «Манчестер Сити»;

«Аталанта» — «Бавария»;

«Ньюкасл» — «Барселона»;

«Атлетико» — «Тоттенхем»;

«Будё-Глимт» — «Спортинг»;

«Байер» — «Арсенал».

Первые матчи состоятся 10 и 11 марта, ответные — 17 и 18 марта. Финал Лиги чемпионов текущего сезона пройдет 30 мая в Будапеште.

Таисия Орлова