Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов

27 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов — престижнейшего европейского футбольного клубного турнира. По ее итогам были сформированы следующие пары:

  • «Пари Сен-Жермен» — «Челси»;
  • «Галатасарай» — «Ливерпуль»;
  • «Реал» — «Манчестер Сити»;
  • «Аталанта» — «Бавария»;
  • «Ньюкасл» — «Барселона»;
  • «Атлетико» — «Тоттенхем»;
  • «Будё-Глимт» — «Спортинг»;
  • «Байер» — «Арсенал».

Первые матчи состоятся 10 и 11 марта, ответные — 17 и 18 марта. Финал Лиги чемпионов текущего сезона пройдет 30 мая в Будапеште.

Таисия Орлова

