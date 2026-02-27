Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов
27 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов — престижнейшего европейского футбольного клубного турнира. По ее итогам были сформированы следующие пары:
- «Пари Сен-Жермен» — «Челси»;
- «Галатасарай» — «Ливерпуль»;
- «Реал» — «Манчестер Сити»;
- «Аталанта» — «Бавария»;
- «Ньюкасл» — «Барселона»;
- «Атлетико» — «Тоттенхем»;
- «Будё-Глимт» — «Спортинг»;
- «Байер» — «Арсенал».
Первые матчи состоятся 10 и 11 марта, ответные — 17 и 18 марта. Финал Лиги чемпионов текущего сезона пройдет 30 мая в Будапеште.