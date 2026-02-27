Песков: некоторые страны ЕС продолжат добиваться изъятия российских активов

Россия считает, что некоторые европейские страны продолжат добиваться изъятия замороженных активов страны, несмотря на несогласие других, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О каких странах идет речь, пока неизвестно.

«Учитывая такие превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это воровство протолкнуть, легитимизировать будут продолжаться»,— сказал представитель президента на брифинге.

Дмитрий Песков напомнил, что категорически против изъятия выступает Бельгия, в чьем депозитарии сосредоточена большая часть этих активов. Есть еще несколько стран, которые отдают себе отчет в «неминуемых негативных последствиях» решения об экспроприации российских активов, добавил господин Песков.

Еврокомиссия предлагала выплатить репарационный кредит Украине за счет замороженных в Евросоюзе (ЕС) российских активов. Бельгия отказалась. В итоге ЕС согласовал альтернативное решение: кредит в размере €90 млрд под гарантии общеевропейского бюджета. Словакия, Венгрия и Чехия отказались от участия в инициативе. 25 февраля 2026 года глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил, что тема изъятия российских замороженных активов пока снята с повестки дня.