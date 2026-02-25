Глава МИД ФРГ объявил о снятии с повестки темы изъятия российских активов

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что из-за решения Евросоюза выделить Украине кредит в размере €90 млрд тема изъятия российских замороженных активов пока снята с повестки дня. При этом, по его словам, этот вопрос можно обсудить, когда пойдет речь о возмещении ущерба.

Фото: Virginia Mayo / AP

Фото: Virginia Mayo / AP

«Но в настоящий момент дискуссия об этом завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию»,— сказал Йоханн Вадефуль на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Максимом Прево в Берлине.

Незадолго до этого глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что если вариант с выделением кредита Украине не реализуется из-за позиции Венгрии, то ЕС всегда может вернуться к плану с российскими активами.

В прошлом году Еврокомиссия предложила выплатить репарационный кредит Украине за счет замороженных в ЕС российских активов. Бельгия, в чьем депозитарии сосредоточена большая часть этих средств, отказывалась от этих планов. В итоге ЕС согласовал альтернативное решение: кредит в размере €90 млрд под гарантии общего бюджета Евросоюза. Словакия, Венгрия и Чехия отказались от участия в инициативе.

Лусине Баласян