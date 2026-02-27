В Кремле не слышали о ЧП с дроном и французским авианосцем в Швеции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слышал сообщений о перехвате вооруженными силами Швеции дрона, летевшего к французскому авианосцу «Шарль де Голль».

«Ничего не знаю об этом происшествии. Не видел сообщений и не располагаю информацией о деталях»,— уточнил господин Песков на брифинге.

Комментируя сообщения журналистов о связи беспилотника с присутствием неподалеку российского военного корабля, пресс-секретарь сказал, что это достаточно абсурдное заявление.

25 февраля военнослужащие Швеции нейтрализовали дрон, который летел в направлении французского атомного авианосца, пришвартованного в порту Мальмё. Министр обороны Швеции Пол Йонсон предположил, что беспилотник принадлежал России.