Олимпийские чемпионы Миура и Кихара снялись с ЧМ по фигурному катанию

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара, выступающие в парном катании, не примут участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Праге с 23 по 26 марта. Об этом сообщается на сайте Федерации конькобежного спорта Японии (JSF).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

«Мы смогли завоевать золотую медаль на Играх, а чемпионат мира совсем скоро после них. Нам будет сложно вернуться к той же физической и психологической форме, что была до Олимпиады. Мы решили отказаться от участия. Мы сами объявим о своем будущем после окончания сезона»,— говорится в заявлении спортсменов.

На Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золото, установив рекорд по баллам за произвольную программу. Также вместе со сборной Японии они стали серебряными призерами командного турнира. Фигуристы являются действующими чемпионами мира. Всего на их счету две золотые и две серебряные медали мировых первенств. Кроме того, пара дважды выигрывала Финал Гран-при.

Таисия Орлова