Почва не поддается страхованию

Сельскохозяйственные предприятия Сибири в прошлом году совокупно застраховали более 2,8 млн га посевных площадей, что на 2% меньше показателя 2024 года. В региональном разрезе страховую защиту значительно сократила Омская область — на 16%. В то же время кратно выросли объемы агрострахования в Республиках Хакасия и Тыва. Несмотря на высокую долю охвата агрострахования в округе в целом — более 21%, на рынок оказывает влияние ряд сдерживающих факторов, к которым относится рост затрат, в том числе удорожание ГСМ, удобрений, техники и логистики.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Наибольшая часть посевных площадей в Сибири в прошлом году была застрахована под яровую пшеницу, ячмень и рапс

На территории Сибири в прошлом году аграриями застраховано более 2,86 млн га посевных площадей, что на 2% меньше показателя 2024 года, когда он составлял 2,91 млн га, рассказали «Ъ» в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). В основном сокращение продемонстрировал один регион — Омская область, где страховая площадь посевных уменьшилась на 16%, до 964 тыс. га против 1,1 млн га годом ранее. На 1% снизился показатель в Иркутской области, до 170 тыс. га. Увеличили страховую площадь посевных Республики Тыва и Хакасия, где произошел кратный рост — в 2,8 раза и на 64% соответственно. На 13% увеличен объем страхования в Алтайском и на 7% в Красноярском краях.

Общая посевная площадь в СФО превысила 13,5 млн га, то есть страховой защитой в прошлом году было охвачено более 21% (по России в целом — 18,3%).

Лидером по охвату страхования посевов из регионов Сибири в прошлом году стала Томская область — 41% (117 тыс. га). Чуть меньшая доля от общей площади застрахована в Красноярском крае — 38% (534 тыс. га), Омской — 35% (964 тыс. га) и Иркутской — 30% (170 тыс. га) областях. В Новосибирской области охват составил 12%, в Кузбассе — 10%.

Наибольшая часть посевных площадей в Сибири в 2025 году была застрахована под яровую пшеницу — 1,5 млн га, ячмень — 367 тыс. га, рапс — 229 тыс. га, подсолнечник — 132 тыс. га и горох — 116 тыс. га.

Сокращение объемов страхования участники сельскохозяйственного рынка объясняют нарастающим дефицитом финансовых ресурсов у аграриев на фоне повышения основной ставки НДС до 22%, удорожания ГСМ, удобрений, техники и логистики.

«Как правило, аграрии страхуются формально по самым минимальным пакетам, чтобы получить господдержку. А в сложившихся экономических условиях многие вовсе отказались от этих расходов»,— рассказал председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Новосибирской области Алексей Сальников.

По информации НСА, средняя стоимость страхования для аграриев в 2025 году составила 170 руб. за га по программе ЧС и 440 руб. за га — по программе «мультириск».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрий Оруспай видит проблему в отсутствии конкуренции между страховыми компаниями. «Только единичные предприятия готовы работать в республике из-за высоких рисков наступления страховых случаев. На этом фоне они предлагают не всегда выгодные условия агрострахования, в том числе устанавливают максимальные франшизы, исключают из покрытия наиболее вероятные для региона риски — в том числе почвенную и атмосферную засухи. Также фермеры жалуются на затягивание процесса согласования и подписания договоров, когда основные риски засухи и заморозков прошли»,— приводит пример глава ведомства.

Президент НСА Корней Биждов динамику объясняет ужесточением требований к договорам агрострахования и одновременной настройкой механизмов защиты аграриев. Вместе с тем союз отмечает рост выплат сибирским аграриям, которые по итогам 2024-2025 годов получили 412,4 млн руб. Основными получателями стали пострадавшие от переувлажнения почвы регионы (Новосибирская и Омская области, Красноярский край), а также столкнувшаяся в прошлом году с засухой Республика Тыва.

Председатель аграрного комитета Совфеда Александр Двойных отмечает увеличение интенсивности и масштаба чрезвычайных ситуаций природного характера в последние годы. В этих условиях агрострахование позволяет покрыть большую часть убытков. Согласно данным НСА, в 2026 году на территории Сибири возможны риски, связанные с аномальным снежным покровом и весенним паводком.

По словам первого замминистра сельского хозяйства России Елены Фастовой, к 2030 году обозначена стратегическая цель — доведение охвата страхованием до 30% от площади сева.

Согласно планам Минсельхоза, уже в 2026 году страховой защитой будет охвачено 20,4% от общего объема посевов по стране, то есть на 2% больше, чем в 2025-м. Регионам уже доведены лимиты бюджетных средств — около 6,7 млрд руб., в том числе — 5,5 млрд руб. из федерального и 1,2 млрд руб. из регионального бюджетов. При этом с 2027 года наличие страхового полиса станет обязательным для получения аграриями льготных кредитов в 68 регионах, где ранее были отмечены ЧС в АПК, сообщила Елена Фастова 26 февраля на совещании комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации, Минсельхоза РФ и НСА.

Для увеличения доли агрострахования в 2026 году также введены новые условия, рассказал Корней Биждов. В частности, отменена франшиза выше 30%, расширен перечень страховых рисков (включая паводок и половодье), а для оформления выплат по ряду природных явлений больше не потребуется справка Росгидромета.

Лолита Белова