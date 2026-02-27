Небо над Самарской областью закрыто

Ограничения на прием и отправление самолетов введены в самарском аэропорту Курумоч днем в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщает Росавиация.

Сейчас в Курумоче задерживается вылет пяти рейсов: двух — в Москву, двух — в Санкт-Петербург и одного — в Екатеринбург. В пятницу в Самаре впервые с начала СВО объявили ракетную опасность (ранее в регионе объявлялась лишь угроза атаки БПЛА).

Губернатор Вячеслав Федорищев призвал жителей оставаться дома. Населению следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в застекленных помещениях не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице или в транспорте, призвали направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Ракетная опасность объявляется в связи с запуском ракет, которые могут нести боевые заряды. Для ракет характерна высокая скорость и дальность полета, это делает их одной из самых серьезных угроз. Также при ракетной опасности, в отличие от угрозы атаки БПЛА, включается сирена.

Георгий Портнов