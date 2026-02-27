28 февраля объявлен днем траура после удара по «Дорогобужу» в Смоленской области

В Дорогобужском муниципальном округе Смоленской области 28 февраля объявлен днем траура после атаки ВСУ на химзавод «Дорогобуж». Об этом сообщили в администрации округа.

Согласно указу главы муниципалитета Константина Серенкова, завтра во всех учреждениях культуры отменят развлекательные программы. В тот же день состоятся похороны погибших.

ВСУ атаковали «Дорогобуж» с помощью не менее 30 беспилотников. 14 из них, по словам губернатора Василия Анохина, были сбиты. При ударе погибли семь человек, еще десять ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. Жителей деревни рядом с заводом эвакуировали в пункт временного размещения.