Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид первым набрал 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид первым достиг отметки в 100 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для этого ему понадобилось 60 матчей. На счету игрока 35 шайб и 65 результативных передач.

В последнем матче против «Лос-Анджелес Кингс» (8:1) Макдэвид записал в свой актив гол и передачу. Он набрал 100 и более очков в своем девятом сезоне и вышел на чистое третье место по этому показателю. Лидируют его соотечественники — Уэйн Гретцки (15) и Марио Лемье (10).

Второе место в гонке бомбардиров текущего сезона занимает канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон, набравший 95 (40 + 55) очков в 56 матчах. Третьим идет российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого 95 баллов (31 + 64) в 53 встречах.

29-летний Макдэвид пять раз становился лучшим бомбардиром сезона. Также он является трехкратным обладателем Hart Trophy — награды, вручаемой лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ. Вместе с «Эдмонтоном» форвард дважды участвовал в финале Кубка Стэнли. В составе сборной Канады Макдэвид стал серебряным призером Олимпийских игр 2026 года.

Таисия Орлова