Станция МЦК «Нижегородская» возобновит работу 1 марта

Станция МЦК «Нижегородская», где просела платформа, возобновит работу для пассажиров 1 марта. Ремонтные работы при этом продолжатся, сообщили ТАСС в Московской железной дороге (МЖД).

Для пассажиров возвели временный турникетный павильон, через который можно будет пройти на платформу. Возобновление посадки и высадки разрешили на основании решения межведомственной комиссии.

«Ласточки» в направлении станции Угрешская будут производить посадку и высадку из всех вагонов, поезда в сторону Андроновки — кроме первой двери первого вагона.

О приостановке работы станции МЖД сообщила вечером 30 января, объяснив это техническими причинами. На станции просела часть платформы с сохранением габарита пути, никто не пострадал. Во время проседания сработали защитные механизмы, что позволило сохранить целостность конструкции, уточняли в МЖД.