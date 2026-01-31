Станцию МЦК «Нижегородская» временно закрыли из-за проседания части платформы

Поезда Московского центрального кольца (МЦК) не останавливаются на станции «Нижегородская», поскольку на ней просела часть платформы с сохранением габарита пути. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Пересадка на МЦК в составе хаба «Нижегородская» с метро и МЦД временно закрыта, сообщили в пресс-службе. Во время проседания части платформы сработали защитные механизмы, что позволило сохранить целостность конструкции и обеспечить безопасность пассажиров, следует из публикации.

«В настоящее время разрабатываются восстановительные мероприятия с привлечением структурных подразделений ОАО “РЖД” — проектных институтов и строительных организаций»,— указано в сообщении. На месте создан межведомственный штаб и работает комиссия РЖД.

О приостановке работы станции МЖД сообщила вечером 30 января, объяснив это техническими причинами. Сейчас пассажирам рекомендуют пользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, МЦД-4 и автобусами. О возобновлении остановки поездов на «Нижегородской» сообщат позже, уточнили в пресс-службе. Движение на МЦК осуществляется штатно.