Спикер думы Михайловского Андрей Байда возглавил Нижнесергинский район

Дума Нижнесергинского района (Свердловская область) утвердила главой сроком на пять лет председателя думы Михайловского Андрея Байду («Единая Россия»; ЕР), рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. Кандидатуру господина Байду единогласно поддержали все 17 депутатов, присутствующие на заседании. «Сейчас прошла церемония вступления в должность в нижнесергинском доме культуры»,— добавил собеседник. Аппарат и управление делами думы района были недоступны для комментария «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Байда

Фото: Сайт думы Михайловского муниципального округа Андрей Байда

Фото: Сайт думы Михайловского муниципального округа

Андрей Байда возглавлял думу Михайловского с 2022 года. Ранее, с 2012 года, он работал юрисконсультом в компании «Жасмин», в 2014 году был утвержден начальником юридического отдела организации. В 2017 году был избран депутатом думы Михайловского и ее председателем. В 2021 году получил должность заместителя генерального директора «Жасмина», в 2022-м — вновь возглавил представительный орган города.

Господин Байда сменил на посту Валерия Еремеева (ЕР), который руководил Нижнесергинским районом более 17 лет. В 2007 году он получил 10 667 голосов на прямых выборов главы муниципалитета, опередив самовыдвиженца Александра Гурбана (его поддержали 4867 человек). В 2012, 2017 и 2022 годах депутаты местной думы переизбирали господина Еремеева главой муниципалитета на новый срок.

В январе стало известно о смерти Валерия Еремееава. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова тогда сообщила, что район одним из первых стал принимать беженцев с Украины после 2022 года. «К первому сентября не хватало средств, их задерживали. Он (Валерий Еремеев.— "Ъ-Урал") посадил к себе в машину первоклашек, привез в магазин и одел. И пока ведомства отчитывались — он помогал. Он помогал как гостеприимный хозяин территории»,— добавила омбудсмен.

По данным Свердловскстата, население Нижнесергинского района на начало 2025 года составляло 37 056 человек, годом ранее — 37 206. Бюджет муниципалитета на 2026 год планируется с параметрами 2 млрд 596,3 млн руб. по доходам и 2 млрд 636,0 млн руб. по расходам. Дефицит должен составить 39,7 млн руб.

Василий Алексеев