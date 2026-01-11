Умер экс-глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев

На 66-м году жизни скончался бывший глава Нижнесергинского района (Свердловская область) Валерий Еремеев. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте». Он руководил районом 17 лет и ушел в отставку в ноябре 2025 года.

«На его долю выпал прием беженцев с Украины. Нижние Серги их принимали первыми. Помню, к первому сентября не хватало средств, их задерживали. Он посадил к себе в машину первоклашек, привез в магазин и одел. И пока ведомства отчитывались — он помогал. Он помогал как гостеприимный хозяин территории»,— поделилась Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен отметила, что при управлении Валерия Еремеева в трех школах Нижнесергинского района сохранилось преподавание с татарским и марийским компонентами. «И никаких межнациональных проблем нет — они богаче от многообразия традиций, культуры, кухни»,— добавила она.

Валерий Еремеев родился 26 января 1960 года в Нижних Сергах. Он окончил Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова (Екатеринбург). В 1983 году служил заместителем командира роты по спортивной работе в спецподразделении по подготовке бойцов для исполнения воинского долга в Республике Афганистан, был лучшим командиром взвода танкового полка. Его воинское звание — майор запаса.

С 1984 года господин Еремеев работал на Михайловском заводе по обработке цветных металлов: прошел путь от вальцовщика холодного металла до исполнительного директора завода. В 1984–1986 годах избирался секретарем комитета комсомола предприятия, более 10 лет был председателем молодежного жилищного строительства в Михайловске, входил в совет директоров финансово-строительной компании «Инвестгражданстрой». С 1999 года занимал должность первого заместителя главы Нижнесергинского муниципального образования.

Валерий Еремеев («Единая Россия») впервые стал главой Нижнесергинского района в декабре 2007 года по итогам прямых выборов. В 2012, 2017 и 2022 годах депутаты местной думы переизбирали господина Еремеева главой муниципалитета на новый срок.

Полина Бабинцева