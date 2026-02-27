На юге Пхукета возобновилась утечка нефти с затонувшего контейнеровоза

Возобновилась утечка нефти из танков затонувшего панамского контейнеровоза на юге Пхукета. Существует угроза смещения нового мазутного пятна к пляжам острова. Об этом «РИА Новости» сообщили в оперативном центре по устранению последствий катастрофы.

«Осмотр контейнеровоза… выявил новую течь в топливной системе затонувшего судна, ставшую причиной загрязнения»,— рассказали в оперативном центре. Представители военно-морских сил (ВМС) Таиланда подтвердили, что есть угроза смещения мазутного пятна к пляжам Пхукета.

Собеседники агентства отметили, что ведутся интенсивные работы по устранению риска смещения мазутного пятна, а также опасности для экологии и туризма. По их словам, работы в море ведет патрульный корабль ВМС Таиланда «Хуахин». На уже затронутые мазутным пятном острова направлена группа специалистов для очистки пляжей на патрульном катере.

7 февраля у мыса Промтеп на юге Пхукета затонуло грузовое судно Sealloyd Arc под панамским флагом. На месте крушения в Андаманском море обнаружено нефтяное пятно. Судно перевозило 297 контейнеров, 14 из которых содержали опасные материалы. ВМС Таиланда сообщали, что утечка из затонувшего судна была успешно заблокирована, а мазутное пятно ликвидировано.