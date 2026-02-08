У берегов Пхукета произошел разлив нефти после крушения контейнеровоза

У мыса Промтеп на юге Пхукета затонуло грузовое судно Sealloyd Arc под панамским флагом. Все 16 членов экипажа были спасены. На месте крушения в Андаманском море обнаружено нефтяное пятно. Об этом сообщает The Bangkok Post.

Инцидент произошел 7 февраля. Контейнеровоз следовал из Малайзии в Бангладеш. По данным регионального центра управления морского правопорядка Таиланда, судно перевозило 297 контейнеров, 14 из которых «содержали опасные материалы». Причина крушения — в корпус попала вода.

В момент крушения судно находилось примерно в 4,8 км от берега Пхукета. Все контейнеры затонули вместе с судном. Членов экипажа доставили в безопасное место. Им оказали помощь, сообщил губернатор Пхукета Нират Понгситтаворн.

Мазутное пятно длиной около 7,2 км и шириной 1,6 км движется к западу от Пхукета. Вдоль острова нефтепродукты не обнаружены. Власти Таиланда заявили о возможном риске для окружающей среды и судоходства. 8 февраля был создан командный центр для ликвидации последствий инцидента.