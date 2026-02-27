По специальности работает половина выпускников красноярского педуниверситета

Только 51% выпускников Красноярского государственного педагогического университета им. Астафьева устраиваются на работу в общеобразовательные организации. Данные приведены в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона по итогам совместного заседания парламентского комитета по образованию и культуре и профильной секции координационного совета краевой Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления.

Доля выпускников педагогических колледжей значительно больше — 74,5%. Всего в Красноярском крае педагогов готовят семь педагогических колледжей и два вуза. Они ежегодно выпускают 2,1 тыс. молодых специалистов. В сентябре 2025 года в общеобразовательных организациях работали 23 тыс. учителей. Не востребованными оставались 292 вакансии учителей-предметников.

По оценке первого заместителя министра образования Красноярского края Натальи Анохиной, система образования стоит перед серьезным демографическим вызовом — спадом рождаемости. Он может привести к переизбытку специалистов на рынке труда.

Валерий Лавский