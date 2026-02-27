Мэр Бодайбо задержан после отключения в мороз четырех котельных

В Иркутской области задержан глава Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин. Информацию об этом «Ъ» подтвердил источник в администрации. В местных пабликах в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина в маске и камуфляже усаживает в машину человека, похожего на господина Ботвина. Правоохранительные и надзорные органы пока официально не подтверждают задержание.

Глава Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин

Глава Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин

Фото: Из личного архива Алексея Ботвина

В настоящее время следователи СУ СК России по Иркутской области ведут расследование уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Оно было возбуждено после того, как 30 января из-за замерзания водовода в Бодайбо остановилась работа четырех котельных. Они работали для 200 домов, в которых проживает более 1,5 тыс. человек.

Подачу тепла в жилые дома удалось восстановить лишь в конце прошлой недели. В настоящее время продолжаются работы по отогреву сетей водоснабжения и канализации. В городе действует режим ЧС.

Влад Никифоров, Иркутск