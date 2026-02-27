Эксперты оценили шансы «оппозиционера Чубайса» снять с себя канадские санкции

Федеральный суд Канады принял иск бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, в котором он требует обязать МИД страны удалить его из санкционного списка. Еще в сентябре бывший топ-менеджер обратился в ведомство, и у последнего по закону было 90 дней на ответ, но его нет до сих пор. В иске экс-глава российской госкорпорации настаивает, что всегда был в оппозиции Владимиру Путину и не поддерживал СВО.

Наиболее сильным процессуальным аргументом истца является пропуск МИДом 90-дневного срока для принятия решения, пояснил «Ъ» специализирующийся на международном праве и санкциях адвокат Денис Крауялис. Рассмотрение иска о принуждении МИДа к принятию решения составляет до полугода. При этом старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов допускает, что под давлением министр примет решение раньше.

После получения иска МИД может формально ответить на заявление Анатолия Чубайса отказом, после чего попросить суд прекратить производство, так как судиться уже не о чем, ведь министр вынес решение. И затем все может пойти по кругу, считает партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин. Ведомство также может сослаться на то, что пакет документов был неполным и срок в 90 дней следует исчислять с подачи последних сведений от заявителя в конце января 2026 года.

Эксперты отмечают, что Анатолием Чубайсом пока запущена административная процедура снятия канадских санкций — через министерство. Чтобы вопрос о снятии санкций перешел с уровня министерства в суд, нужно пройти до конца административный порядок, получить официальный отказ МИДа, и его уже можно будет оспорить в суде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Активный истец с режимом».