Шестая часть жителей Ижевска не имеет счетчиков холодной воды

Примерно шестая часть населения Ижевска не установила приборы учета холодной воды. Плата за холодное водоснабжение для них увеличена в два раза, в сравнении с теми, у кого счетчики есть. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Есть квартиры и другие жилые помещения, в которых отсутствует техническая возможность установки индивидуального прибора учета. Очень надеюсь, что принятые федеральным правительством изменения в правилах предоставления услуг водоснабжения помогут нам улучшить взаимоотношения с потребителями»,— отметила начальник Абонентской службы «Ижводоканала» Марина Ушмаева.

Напомним, с декабря 2025 года были изменены правила предоставления коммунальных услуг. Если раньше для жителей без счетчика воды применялся повышающий оплату коэффициент в размере 1,5%, то сейчас он равен 3%.

Минстрой России пояснил, что это сделано для «стимулирования установки счетчиков» и усиления ответственности собственников квартир за отсутствие приборов учета холодной воды. Это необходимо для борьбы с «резиновыми» квартирами, где зарегистрирован один человек, а проживает несколько.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что с января 2026 года была увеличена плата за услуги ЖКХ на 1,7%. Также они увеличатся в октябре — по-разному в муниципалитетах Удмуртии. Так, в Ижевске планируемая индексация коммунальных услуг достигнет 37,4%.

Помимо этого, в связи с увеличением НДС на 2 п.п. антимонопольная служба решила проверить тарифы ЖКХ после обращения граждан о росте тарифов вышеуказанного 1,7%.

Владислав Галичанин