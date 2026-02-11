ФАС России проверит тарифы на ЖКХ в Удмуртии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Удмуртии. В рамках проверки будут оценены сферы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения.

ФАС напоминает, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 п. п., что может повлиять на стоимость коммунальных услуг. Однако, по предварительным данным, корректировка тарифов составит лишь 1,7%.

«На основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС России и её территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия», — говорится в сообщении.

Проверки также будут проведены в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе—Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалине и Псковской области.

Анастасия Лопатина