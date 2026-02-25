Подсудимый ссылался на десятилетия раскаяния

«Искренне сожалею о содеянном и прошу вашего разрешения после приговора отправиться на СВО»,— заявил в прениях сторон бывший глава футбольного «Локомотива» и «Транстелекома» Сергей Липатов. Гособвинение требует отправить его за организацию убийства на 12 лет в колонию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Липатов в Одинцовском городском суде

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Липатов в Одинцовском городском суде

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выступая 25 февраля в Одинцовском горсуде Подмосковья, прокурор заявила, что считает доказанной вину подсудимого Липатова в организации убийства (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) Игоря Фоминова, советника на общественных началах бывшего первого замминистра путей сообщения Владимира Якунина (в 2005–2015 годах занимал пост главы РЖД).

Игоря Фоминова расстреляли в машине 15 марта 2002 года, когда он возвращался из Москвы к себе домой в дачный поселок неподалеку от Одинцово. После нападения к нему домой приехал господин Якунин, который подозревал, что злоумышленники хотели повлиять на его работу. Однако спустя много лет выяснилось, что убийство советника заказал бывший партнер Игоря Фоминова, который возненавидел его после того, как тот вырос по карьерной лестнице. Погибший, когда-то работавший за рубежом, в прошлом был сотрудником ФСБ и находился в действующем резерве, прозвучало в ходе разбирательства.

Сергей Липатов, работавший 26 лет назад гендиректором ООО «Гамма-Метод», на процессе заявил, что Игорь Фоминов, когда устроился советником в Министерство путей сообщения, якобы требовал от него ежемесячно выплачивать ему $50 тыс. «за консультации», а также комиссионные от сделок.

Показания на Сергея Липатова как заказчика расправы спустя много лет дали «досудебщики» — экс-боец отряда спецназа внутренних войск МВД «Витязь» Алексей Чеботарев и бывший военный Николай Трушков из банды спецназовцев, активно бравшей в 2000-х заказы на убийства бизнесменов и криминальных авторитетов. Первый уже осужден на 15 лет и ушел на СВО; дело второго пока не рассмотрено, он выступил на процессе Сергея Липатова как свидетель.

Сам господин Липатов также признал вину, заявив, что заказал убийство Игоря Фоминова, работавшего ранее его заместителем в «Гамма-Методе», за $200 тыс. «по скудоумию».

Он принес извинения семье убитого им партнера, направив им соответствующее письмо и перечислив в счет возмещения морального вреда 1 млн руб. потерпевшей — вдове господина Фоминова. Она подавать иск к подсудимому не стала.

В свою очередь, адвокаты просили освободить Липатова от уголовной ответственности за истечением сроков давности (за убийство он составляет 15 лет) или назначить ему наказание ниже низшего предела. «Суровое и нерациональное наказание не принесет пользу ни обществу, ни самому обвиняемому»,— сказала одна из защитников, заметив, что ее клиент «не ведет антисоциальный или паразитический образ жизни», а, напротив, участвовал в жизни общества. Ее коллега добавил, что за прошедшие годы подсудимый успел поработать на высоких должностях, в частности, был заместителем начальника финансово-экономического управления Федеральной службы налоговой полиции РФ, вице-мэром Сочи. Он помогает родным, имеет четверых малолетних детей и престарелую мать, оказывает помощь бойцам СВО. При этом защита не ставит под сомнение «трагичность происшедшего и боль потерпевшей».

Сам подсудимый заявил, что «искренне раскаивается» в содеянном. «У меня было время переосмыслить случившееся через угрызения совести и душевные муки, не дававшие мне покоя из-за несправедливости совершенного мною,— сказал он.— Готов мужественно принять справедливый общественный приговор и соответствующее наказание. Прошу вашего разрешения после приговора отправиться на СВО»,— обратился он к судье Зосе Духновской.

В последнем слове 63-летний фигурант не смог сдержать слез, заметив, что многие годы «жил с осознанием того, что когда-то принял роковое решение, которое разрушило судьбу человека и причинило невосполнимую боль его близким».

«Это не день, не год, это десятилетия раскаяния, стыда и глубокого сожаления. Я искренне прошу прощения у семьи погибшего. Понимаю, что мои слова не смогут загладить причиненную боль»,— сказал подсудимый. По словам фигуранта, многие годы после трагедии он старался изменить свою жизнь и мировоззрение, помогал тем, кто нуждался. «Ничто не может оправдать лишение жизни, но через помощь другим я пытался искупить вину»,— сказал подсудимый, попросивший назначить ему справедливое наказание. Приговор огласят 27 февраля.

Мария Локотецкая