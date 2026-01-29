Владимир Якунин рассказал про убийство

“Ъ” стали известны подробности громкого дела об убийстве в 2002 году Игоря Фоминова — советника на общественных началах тогдашнего первого замминистра путей сообщения Владимира Якунина, ставшего затем главой РЖД (занимал пост в 2005–2015 годах). Приезжавший вместе с милицией на дачу, где был смертельно ранен его коллега, господин Якунин высказывал версию о том, что случившееся преследовало цель дестабилизировать его работу. Однако в итоге признался в содеянном бывший руководитель погибшего, экс-председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив», бывший глава «Транстелекома» и руководитель ООО «Гамма-Метод» Сергей Липатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Липатов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сергей Липатов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

52-летний Александр Фоминов был застрелен 15 марта 2002 года, когда возвращался из Москвы к себе домой в дачный поселок «Аграрник» неподалеку от Одинцово. Примерно в 400 м от дачи его автомобиль остановил другой водитель якобы для того, чтобы спросить дорогу. Тут же из салона стоявшей у обочины машины по жертве открыли огонь. Получивший четыре пули господин Фоминов смог добраться до дачи, однако умер от кровопотери. Более 20 лет преступление оставалось нераскрытым, пока оперативники и следователи один за другим не взяли участников банды спецназовцев под руководством бывшего военного Павла Христева и выходца из отряда «Витязь», руководителя отдела Московского уголовного розыска МВД Артура Козлова (погиб в ДТП в 2006 году.— “Ъ”).

Оказавшись в СИЗО, киллеры стали сознаваться в «делах давно минувших дней». Заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве и участвовавшие в расправе над господином Фоминовым исполнители преступления. Их показания позволили следователям СКР привлечь к ответу не только исполнителей, но и заказчика убийства. Им оказался экс-председатель совета директоров ФК «Локомотив» и бывший глава «Транстелекома» Сергей Липатов, который в 2000-х руководил фирмой ООО «Гамма-Метод». Вначале он отрицал причастность к убийству, но позже признался в том, что за $200 тыс. заказал его силовикам.

Согласно одной из выдвинутых на следствии версий обвиняемого, уйдя на работу в МПС, господин Фоминов якобы попытался вынудить обвиняемого платить ему дань, чтобы иметь возможность получать госконтракты.

К рассмотрению дела господина Липатова Одинцовский горсуд Подмосковья, как сообщал “Ъ”, приступил 22 января. Вину в подстрекательстве и пособничестве в убийстве (ч. 4, 5 ст. 33, а также п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) он признал.

Потерпевшая — супруга господина Фоминова Марина Такоева — даже спустя 20 лет так и не нашла в себе сил приехать на процесс и просила рассмотреть дело в ее отсутствие. Согласно оглашенным 28 января прокурором Галиной Карповой показаниям госпожи Такоевой, ей ничего не было известно о конфликтах мужа и в «вопросы профессиональной деятельности он ее не посвящал», хотя, по данным “Ъ”, сразу после случившегося супруга убитого проинформировала оперативников о конфликте ее мужа с Липатовым. Буквально накануне гибели Фоминова супруги вернулись из Швейцарии, где провели несколько дней. А вечером 15 марта 2002 года господин Фоминов (до этого, согласно показаниям одного из свидетелей, побывавший на корпоративе.— “Ъ”) вошел в дом, истекая кровью. Когда женщина не смогла дозвониться до милиции, супруг попросил ее вызвать Владимира Якунина и сам продиктовал его номер, но умер в течение 15 минут, еще до его приезда. Замминистра приехал в «Аграрник» одновременно с силовиками.

Как стало известно “Ъ”, на следствии Владимир Якунин рассказал, что с Игорем Фоминовым он познакомился в конце 1980-х, когда тот работал в посольстве СССР в США.

Дружеские отношения у них сохранились и после возвращения господина Фоминова в Россию. Когда господина Якунина назначили на руководящую должность в МПС, он устроил товарища в министерство своим советником по кадровым вопросам на общественных началах, «доверяя ему как компетентному и лояльному специалисту».

По словам господина Якунина, он избегал лишних связей и «замыкал представителей большого бизнеса на Фоминове», благодаря помощи которого в МПС решались многие кадровые вопросы.

Господин Якунин также поведал, что до прихода в МПС Игорь Фоминов работал в юридическом отделе ООО «Гамма-Метод». Этой фирмой руководил Сергей Липатов. Последнего не обрадовал карьерный рост бывшего подчиненного, и когда господин Фоминов стал работать у него советником, то господин Липатов, по словам Владимира Якунина, не стал скрывать своего недовольства, поскольку тот получил «более высокий и самостоятельный статус».

Господин Якунин высказал мнение, что убийство было связано «с угрозой его собственной служебной деятельности, поскольку Фоминов являлся его ближайшим доверенным лицом и его устранение могло быть направлено на дестабилизацию его работы». Интересно, что, согласно показаниям Владимира Якунина, за две недели до убийства Игорь Фоминов говорил ему, что заметил за собой и своим автомобилем слежку. Он планировал организовать «контрнаблюдение и охрану» советника, но не успел. О том, что за ним следят, господин Фоминов делился и со своим бывшим коллегой Максимом Ворониным.

На процессе в Одинцовском суде заслушали в качестве свидетеля и одного из исполнителей преступления, следившего за жертвой,— бывшего военного Николая Трушкова. По ходатайству подсудимого, который признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, он выступил при закрытых дверях. Дело господина Трушкова выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в самостоятельном порядке, как и дела трех других «досудебщиков»: стрелявшего в господина Фоминова экс-бойца отряда спецназа внутренних войск МВД «Витязь» Алексея Чеботарева, принявшего заказ на убийство, экс-начальника отдела РУБОП ГУВД Москвы Леонида Ракогона и подыскавшего исполнителей пенсионера ФСБ Олега Михалева. Они уже предстали перед судом и были осуждены на сроки от 8 до 15 лет заключения.

При этом Алексей Чеботарев уже успел заключить контракт с Минобороны и отправился на СВО. Павел Христев, сидевший, согласно фабуле обвинения, в момент совершения преступления за рулем автомобиля и притормозивший, чтобы якобы спросить у господина Фоминова дорогу, вину отрицает. Как и свою роль в руководстве бандой силовиков, на счету которой, по данным следствия, жизни не менее 40 человек. Его дело вместе с делами десяти сообщников уже поступило в 2-й Западный окружной военный суд.

Что же касается Сергея Липатова, то он показаний в суде пока не давал. Согласно официально озвученной фабуле обвинения, расправиться с господином Фоминовым он решил из-за неприязни, возникшей «на почве взаимодействия при осуществлении коммерческой деятельности».

Мария Локотецкая