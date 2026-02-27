Бизнес-омбудсмен приветствовал отмену ареста строителя поликлиники в Ярославле

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров сообщил, что удовлетворен решением суда об освобождении из-под домашнего ареста гендиректора ООО «Алгоритм» Антона Евдокимова. Об этом господин Бакиров сказал на заседании областной думы 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альфир Бакиров

Фото: Ярославская областная дума Альфир Бакиров

«Вчера при нашем содействии был выигран очередной суд. Суд освободил человека из-под домашнего ареста, и у него появилась возможность закончить госконтракт по достройке поликлиники. Я очень рад, потому что это решение состоялось, и наше мнение было учтено»,— сказал бизнес-омбудсмен.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Кировский районный суд 26 февраля изменил меру пресечения для господина Евдокимова, обвиняемого в мошенничестве. Вместо домашнего ареста ему назначен запрет определенных действий.

В ноябре 2025 года полиция по материалам проверки прокуратуры возбудила уголовное дело о мошенничестве при монтаже модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Следствие считает, что подрядчик ООО «Алгоритм» из 258 млн руб., полученных в качестве аванса от заказчика, только треть потратил на расчеты с субподрядчиком. Остальные деньги пошли на предоставление беспроцентных займов руководителю организации. Под домашний арест директора подрядной организации заключили 28 ноября 2025 года.

Алла Чижова