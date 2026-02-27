Суд отпустил из-под ареста строителя модульной поликлиники в Ярославле

Кировский районный суд Ярославля отказал в продлении меры пресечения в виде домашнего ареста генерального директора ООО «Алгоритм» Антона Евдокимова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

«Мера пресечения изменена судом на запрет определенных действий»,— уточнили в пресс-службе.

В ноябре 2025 года полиция по материалам проверки прокуратуры возбудила уголовное дело о мошенничестве при монтаже модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле. Следствие считает, что из 258 млн руб., полученных в качестве аванса от заказчика, подрядчик только треть потратил на расчеты с субподрядчиком. Остальные деньги пошли на предоставление беспроцентных займов руководителю организации.

Алла Чижова