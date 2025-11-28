Прокуратура нашла мошенничество в монтаже модульной поликлиники в Ярославле

В Ярославле полиция по материалам проверки прокуратуры возбудила уголовное дело о мошенничестве при монтаже модульной поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

В августе 2024 года ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» и ООО «Алгоритм» заключили контракт на поставку и монтаж модульной поликлиники на улице Гоголя. Стоимость контракта — 444 млн руб. Работы должны были завершить до 15 декабря 2024 года.

Подрядчик не завершил строительство в установленные сроки. Из 258 млн руб., полученных в качестве аванса от заказчика, он только треть потратил на расчеты с субподрядчиком. Остальные деньги пошли на предоставление беспроцентных займов руководителю организации.

Прокуратура по итогам проверки направила материалы в следственные органы, которые возбудили дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 28 ноября Кировский районный суд Ярославля заключил под домашний арест директора подрядной организации.

Модульную поликлинику планируют открыть в первом квартале 2026 года.

Алла Чижова