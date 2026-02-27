ЕС начнет расследование против экс-посла Британии в США из-за связей с Эпштейном

Еврокомиссия сообщила о том, что попросила Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) провести собственное расследование деятельности экс-посла Британии в США лорда Питера Мандельсона за период его пребывания на посту комиссара ЕК по торговле. Проверка грозит ему из-за связей с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Politico.eu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лорд Питер Мандельсон

Фото: Toby Melville / Reuters Лорд Питер Мандельсон

Должность еврокомиссара по торговле, где он курировал торговые споры и внешнеэкономические отношения с ЕС, лорд Мандельсон занимал с 2004 по 2008 год.

Среди прочего Еврокомиссия проверит нарушения, связанные с передачей американскому финансисту планов Евросоюза о программе выделения экстренного финансирования €500 млрд, чтобы спасти европейскую валюту в 2010 году.

В начале этой недели лорд Мандельсон был задержан британской полицией в связи с подозрениями о передаче Эпштейну конфиденциальной информации. Его освободили под залог через девять часов. 19 февраля по обвинению в передаче Эпштейну конфиденциальной информации также задержали бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

Подробнее о преследовании лорда Мандельсона — в материале «Ъ» «"Принца тьмы" вывели из тени».

Екатерина Наумова