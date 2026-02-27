Посольство России рассказало о сроках содержания археолога Бутягина в польском СИЗО

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал высокой вероятность того, что ученый Александр Бутягин проведет в польском СИЗО несколько месяцев. Он пояснил, что в Польше отсутствует предел срока предварительного заключения до вынесения приговора.

По словам дипломата, 10 и 24 февраля прошли заседания апелляционного суда по жалобе на задержание господина Бутягина. Эту меру суд продлил до 4 марта. Протест защиты был отклонен. «Председатель Окружного суда также отклонил ходатайство адвоката об отводе судьи, рассматривающего дело о наличии правовых оснований для экстрадиции Бутягина на Украину»,— рассказал ТАСС господин Ордаш.

Александр Бутягин — секретарь Археологической комиссии Эрмитажа. 4 декабря 2025 года его задержали в Варшаве по запросу Украины, которая обвиняет ученого в «проведении незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму». Ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен (376 млн руб.). Украина запросила его экстрадицию. Следующее заседание по этому вопросу состоится до 4 марта.