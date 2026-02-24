Польский суд отклонил жалобу на продление ареста российского археолога Бутягина

Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на залог. Следующее заседание по вопросу его экстрадиции состоится до 4 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK

«Несмотря на поручительные письма европейских коллег и другие аргументы защиты, суд оставил Александра в СИЗО»,— говорится в Telegram-канале, который ведут близкие археолога.

«Чтобы Александр мог получать и хранить письма в камере, они должны быть отправлены по почте в СИЗО и пройти цензуру. Однако администрация раз за разом возвращает письма, которые консульство пытается переслать от друзей и коллег, ссылаясь на формальные требования. До сих пор мы можем передавать только короткие записки через адвоката или представителей консульства — Александр должен успеть прочитать их во время визита и не может оставить у себя»,— говорится в сообщении.

Александр Бутягин — секретарь Археологической комиссии Эрмитажа. 4 декабря 2025 года его задержали в Варшаве по запросу Украины, обвиняющей ученого в «проведении незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму». Ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен (376 млн руб.— “Ъ”).

Кремль назвал задержание Александра Бутягина правовым произволом. МИД России заверил, что действия Польши не останутся без последствий. Украина запросила его экстрадицию.

Лусине Баласян