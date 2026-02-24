Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Польский суд отклонил жалобу на продление ареста российского археолога Бутягина

Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на продление ареста российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на залог. Следующее заседание по вопросу его экстрадиции состоится до 4 марта.

Александр Бутягин

Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK

Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK

«Несмотря на поручительные письма европейских коллег и другие аргументы защиты, суд оставил Александра в СИЗО»,— говорится в Telegram-канале, который ведут близкие археолога.

«Чтобы Александр мог получать и хранить письма в камере, они должны быть отправлены по почте в СИЗО и пройти цензуру. Однако администрация раз за разом возвращает письма, которые консульство пытается переслать от друзей и коллег, ссылаясь на формальные требования. До сих пор мы можем передавать только короткие записки через адвоката или представителей консульства — Александр должен успеть прочитать их во время визита и не может оставить у себя»,— говорится в сообщении.

Александр Бутягин — секретарь Археологической комиссии Эрмитажа. 4 декабря 2025 года его задержали в Варшаве по запросу Украины, обвиняющей ученого в «проведении незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму». Ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен (376 млн руб.— “Ъ”).

Кремль назвал задержание Александра Бутягина правовым произволом. МИД России заверил, что действия Польши не останутся без последствий. Украина запросила его экстрадицию.

Лусине Баласян

Новости компаний Все