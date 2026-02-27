Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Зампреда правления «Газпром нефти» обвинили во взятках на 30 млн рублей

Заместителю председателя правления «Газпром нефти» предъявлено обвинение в получении взяток, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. СМИ писали, что речь идет об Антоне Джалябове и что его задержали в Санкт-Петербурге. По данным «Интерфакса», его уже доставили в Москву.

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов

Фото: ПАО «Газпром»

Следствие считает, что фигурант мог незаконно получить до 30 млн руб. Согласно материалам дела, в 2021-2022 годах обвиняемый, занимавший тогда должность директора филиала ООО «Газпром инвест», неоднократно получал взятки от коммерческих организаций. По словам госпожи Волк, взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи ему передали за общее покровительство и заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на выполнение подрядных работ.

Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Обвиняемый пока остается в статусе задержанного.

