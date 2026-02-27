Сделавший дубль Мичков признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В гостевом матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» он забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме.

Фото: Eric Hartline-Imagn Images / Reuters Матвей Мичков

Встреча завершилась со счетом 3:2. Также у «Филадельфии» отличился Тревор Зеграс. В составе «Рейнджерс» голы забили Сэм Кэррик и Алексис Лафренье. Голкипер хозяев Игорь Шестеркин, не игравший с начала января из-за травмы, отразил 22 броска.

Первой звездой дня стал канадский форвард «Сент-Луис Блюз» Дилан Холлоуэй, сделавший хет-трик и отметившийся результативной передачей в домашней игре с «Сиэтл Кракен». Его команда одержала победу со счетом 5:1.

Второй звездой признали американского нападающего «Детройт Ред Уингс» Дилана Ларкина. Он отличился во втором периоде, а затем забил победный гол в овертайме. Матч завершился со счетом 2:1.

Таисия Орлова