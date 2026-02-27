Суд объявил перерыв по иску «Роснано» к Чубайсу

Арбитражный суд Москвы продолжит рассмотрение иска «Роснано» против Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров на следующей неделе. Предыдущее заседание состоялось 26 февраля, на нем суд объявил перерыв, сообщает «Интерфакс». Подробности слушаний неизвестны, так как «Роснано» ранее попросило закрыть рассмотрение иска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иск к Анатолию Чубайсу и другим экс-менеджерам «Роснано» был подан в марте прошлого года. Компания хочет взыскать с ответчиков убытки на 3,89 млрд руб. и $20,45 млн (всего — порядка 5,6 млрд руб.) после неудачного проекта «гибких планшетов».

Сам Анатолий Чубайс сейчас пытается судиться с МИД Канады, требуя исключить себя из санкционного списка. В иске экс-глава «Роснано» настаивает на своей оппозиционности президенту России Владимиру Путину, узнал “Ъ”.

Подробнее — в материале “Ъ” «Активный истец с режимом».