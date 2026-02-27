Суд объявил перерыв по иску «Роснано» к Чубайсу
Арбитражный суд Москвы продолжит рассмотрение иска «Роснано» против Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров на следующей неделе. Предыдущее заседание состоялось 26 февраля, на нем суд объявил перерыв, сообщает «Интерфакс». Подробности слушаний неизвестны, так как «Роснано» ранее попросило закрыть рассмотрение иска.
Анатолий Чубайс
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Иск к Анатолию Чубайсу и другим экс-менеджерам «Роснано» был подан в марте прошлого года. Компания хочет взыскать с ответчиков убытки на 3,89 млрд руб. и $20,45 млн (всего — порядка 5,6 млрд руб.) после неудачного проекта «гибких планшетов».
Сам Анатолий Чубайс сейчас пытается судиться с МИД Канады, требуя исключить себя из санкционного списка. В иске экс-глава «Роснано» настаивает на своей оппозиционности президенту России Владимиру Путину, узнал “Ъ”.
