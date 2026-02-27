Стартовал суд по изъятию имущества у главы челябинского Роспотребнадзора

Курчатовский районный суд Челябинска 27 февраля начал рассматривать иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества у руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова. В заседании объявлен перерыв, рассмотрение продолжится 6 марта, сообщает пресс-служба суда.

Дело рассматривается в закрытом режиме.

Генпрокуратура требует изъять шесть квартир, три жилых домах, 18 земельных участков, 17 машин, 12 нежилых помещений общей площадью 25 тыс. кв. м в Москве, Московской и Челябинской областях. Помимо Анатолия Семенова, ответчиками по иску стали его родственники и третьи лица. Гособвинитель утверждает, что имущество на общую сумму более 400 млн руб. приобретено на неподтвержденные доходы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Генпрокуратура подала иск к Анатолию Семенову его семье вскоре после задержания экс-главы Роспотребнадзора и возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Действующего на тот момент госслужащего отправили в СИЗО до 12 апреля. По версии следствия, во время проведения плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области Анатолий Семенов лоббировал интересы коммерческих организаций, которыми, по данным источника, фактически владели и руководили его родственники. Последние также стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Ольга Воробьева