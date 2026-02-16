Благополучие под вопросом

Генпрокуратура РФ добивается обращения в доход государства имущества руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова и его родственников стоимостью более 400 млн руб. Предметом иска стали жилая недвижимость в трех регионах, земельные участки и машины. Анатолий Семенов ранее был задержан и отправлен в СИЗО по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. Следствие полагает, что он лоббировал интересы компаний, которыми владели и руководили его родственники, включая сыновей и тещу. За счет этого они избегали проверок. Также следователи устанавливают причастность Анатолия Семенова к получению взяток и незаконному предпринимательству.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России направила в Курчатовский районный суд Челябинска заявление с требованием изъять имущество у руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области Анатолия Семенова, ставшего недавно фигурантом уголовного дела о мошенничестве, его родственников и доверенных лиц. Общая стоимость активов, подлежащих обращению в пользу государства, превышает 400 млн руб., сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в иске речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 17 машинах, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тыс. кв. м в Москве, Московской и Челябинской областях.

Генпрокуратура утверждает, что «элитная недвижимость и дорогостоящие автомобили» куплены за счет коррупционных доходов и бизнеса, в который Анатолий Семенов, чтобы скрыть свое участие, вовлек сыновей, тещу и доверенных лиц.

«Установлено, что чиновник незаконно совмещал прохождение государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью, которую организовал в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Для конспирации реального имущественного положения и ухода от необходимости его декларирования чиновник оформлял коррупционно нажитые активы на третьих лиц»,— сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Факт несоблюдения Анатолием Семеновым запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции, надзорное ведомство выявило в ходе проверки.

По данным «Ъ», руководитель челябинского управления Роспотребнадзора организовал в 2010-2013 годах две компании, одна из которых занималась поставкой канцелярских принадлежностей, вторая — оказанием услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений. В 2024 году бизнесе принес более 146 млн руб., сообщает «Ъ».

13 февраля стало известно о задержании руководителя регионального управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Челябинской области Анатолия Семенова сотрудниками ФСБ. Источник «Ъ-Южный Урал» сообщал, что в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. руб.

Следствие считает, что во время проведения плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области Анатолий Семенов лоббировал интересы коммерческих организаций, которыми, по данным источника, фактически владели и руководили его родственники. Последние также стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Центральный районный суд Челябинска 13 февраля избрал Анатолию Семенову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля 2026 года. Сейчас следственные органы расследуют возможную причастность главы регионального Роспотребнадзора к незаконному участию в предпринимательской деятельности (ст. 289) и получению взяток (ст. 290 УК РФ), рассказал собеседник.

В челябинских СМИ также появилась информация о том, что Анатолий Семенов договорился с руководством одного из челябинских комбинатов о трудоустройстве с 2022 года двух своих сыновей в плавильный цех с небольшой зарплатой. По данным 74.ru, они не появлялись на работе: цель такой схемы — спрятать сыновей от мобилизации. Одного из них суд тоже заключил под стражу. О местонахождении второго сына Анатолия Семенова ничего неизвестно, сообщают СМИ.

Корреспондент «Ъ-Южный Урал» направил в управление Роспотребнадзора по Челябинской области запрос с просьбой прокомментировать, планируется ли назначить временного руководителя и провести проверки в ведомстве. На момент подготовки материала ответ не поступил.

Анатолию Семенову 62 года. Он занимает должность главы челябинского Роспотребнадзора и является главным государственным санитарным врачом региона с 2005 года. В 2023 году был награжден медалью второй степени за заслуги перед областью, высокий уровень профессионализма, личный вклад в обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения, а также за защиту прав потребителей и потребительского рынка. Согласно данным сайта «Декларатор», по состоянию на 2017 год уровень годового дохода Анатолия Семенова составил 1,3 млн руб. Тогда он задекларировал два земельных участка общей площадью 40 кв. м, квартиру 34 кв. м и два гаража площадью 40 кв. м.

Ольга Воробьева