ЦБ и Минфин предложили создать «банковский фильтр» для операций с криптовалютой

Власти России предложили установить «банковский фильтр» для операций граждан с криптовалютой. В своем законопроекте ЦБ и Минфин фиксируют статус цифровых валют как инвестиционного актива, но не как платежного инструмента. Об этом пишет РБК со ссылкой на содержание инициативы.

Новое регулирование крипторынка в России предполагает ограничения на переводы в цифровой валюте за рубеж и внутри страны, а также на покупку криптовалют для россиян. Операции с криптовалютами смогут совершать нерезиденты и резиденты со статусом квалифицированного инвестора, а также участники внешнеэкономической деятельности и все остальные резиденты. Криптовалюты не будут считаться средством платежа внутри страны. Резидентам будет запрещено принимать виртуальную валюту в качестве оплаты товаров, работ или услуг.

Самые мягкие правила предполагаются для нерезидентов. Они смогут «без ограничений совершать операции или сделки с цифровой валютой, если иное не предусмотрено российским законодательством», указано в документе. Резиденты смогут совершать сделки через брокеров, биржи и управляющих компаний. Без посредников операции будут возможны только при прямых p-2-p расчетах (транзакции между двумя физлицами без участия банка). Исключения также сделаны для расчетов по внешнеторговой деятельности (ВЭД), а также между майнерами цифровой валютой, которую они сами добыли.

Для операторов обращения цифровых валют будет введен запрет на оказание услуг, позволяющих резидентам обходить требования законодательства при операциях с криптой. Участникам рынка также будет запрещено помогать в покупке «анонимной» цифровой валюты. Список таких «запретных» криптовалют будут размещать на сайте ЦБ.

