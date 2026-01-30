Авария нарушила подачу тепла и воды в иркутском Бодайбо

В Бодайбо Иркутской области с 09:00 (04:00 мск) введен режим «Повышенная готовность» в связи с аварией на системах водо- и теплоснабжения, сообщается на сайте городской администрации.

Для устранения последствий задействованы силы и средства МУП «Тепловодоканал», ПЧ №37 МЧС России Бодайбинского района, а также городских предприятий. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

Администрация города предупредила о росте нагрузки на электросети из-за использования электрообогревателей и других электроприборов. Жителям рекомендовано строго соблюдать правила противопожарной безопасности и не превышать допустимую нагрузку на сети.

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области на правом берегу реки Витим в 1095 км от Иркутска. Численность населения города составляет около 7,5 тыс. человек.