Руководители МВД и СКР выступили в Курултае Башкирии в закрытом от СМИ режиме

Депутаты Курултая Башкирии заслушали в закрытом от СМИ режиме доклад врио министра внутренних дел республики Артура Сайфуллина о состоянии правопорядка и об основных результатах деятельности МВД за 2022 год, а также доклад первого заместителя руководителя республиканского СУ СКР Евгения Лагацкого, который должен был отчитаться о состоянии следственной работы в Башкирии.

Председатель Курултая Константин Толкачев не стал пояснять причины непубличных докладов. Традиционно отчеты о своей работе руководители МВД и СКР представляли в открытом режиме.

Замминистра МВД Артур Сайфуллин был назначен врио министра в декабре прошлого года после того, как должность руководителя покинул Роман Деев. Глава СКР Денис Чернятьев ушел в отставку в августе прошлого года. Исполняющим обязанности руководителя стал Игорь Пашнин.

Влада Шипилова

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