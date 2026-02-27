Глава СКР проконтролирует дело об отравлении школьников шаурмой в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела об отравлении школьников шаурмой в Челябинске. Он потребовал подготовить доклад о результатах проверок, сообщает пресс-служба ведомства.

Об отравлении четырех школьников стало известно 25 февраля. Известно, что они купили шаурму в павильоне, расположенном на улице Братьев Кашириных. Прокуратура организовала проверку и временно закрыла точку общепита, а управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Глава регионального СУ СК Андрей Щукин направит в центральный аппарат доклад о ходе расследования.

Ольга Воробьева