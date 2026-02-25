В Челябинске возбудили уголовное дело после отравления детей шаурмой

Управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело после отравления детей в шаурмечной в Калининском районе. В произошедшем усматривают признаки преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели торговый павильон и изъяли образцы продукции. Они также запросили медицинскую документацию заведения.

«В рамках расследования будет дана оценка действиям ответственных лиц за соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства»,— отметили в пресс-службе СК.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 25 февраля стало известно о четырех школьниках, отравившихся шаурмой в заведении по Братьев Кашириных в Челябинске. Прокуратура организовала проверку и приостановила работу места общественного питания.

Ольга Воробьева