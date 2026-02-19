В Минздраве допустили продажу лекарств через «Почту России»

Минздрав России планирует продавать некоторые лекарства через «Почту России» в регионах с дефицитом офлайн-точек. Аналогичный порядок для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов не рассматривается. Об этом заявил замминистра Сергей Глаголев, передает корреспондент «Ъ».

«Мобильные аптеки появятся там, где нет стационарных пунктов… планируется привлечение "Почты России"... Что касается ПВЗ — мы этот вариант не рассматриваем»,— заявил господин Глаголев на форуме «Фармлига — встреча лидеров».

Сейчас в Минздраве ожидают принятия постановления, разрешающего «Почте России» реализовывать безрисковые лекарственные препараты, которые могут отпускать работники с повышенной квалификацией. Сергей Глаголев отметил, что лекарства должны отпускаться при поддержке фармацевта. Однако, добавил он, если другие альтернативы отсутствуют, то «вполне допустимо задействовать "Почту России"».

В апреле 2025 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в перечень разрешенных для продажи через «Почту» препаратов войдут экстренные препараты, в частности жаропонижающие и обезболивающие. В декабре министр заявил, что документ, наделяющий почтового оператора правом на реализацию лекарственных препаратов, находится в разработке. По словам господина Мурашко, процесс может быть запущен в 2026 году.