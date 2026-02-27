Сервисы для диабетиков внесут в «белые списки» к апрелю

Владимир Путин поручил до апреля включить в «белые списки» интернет-сервисы для людей с диабетом. Такое поручение содержится в перечне мер, утвержденных президентом по итогам совещания с членами правительства в конце января.

В Минцифры в конце декабря говорили, что работа по включению сервисов с датчиками для диабетиков в реестр разрешенных ресурсов находилась на завершающей стадии. Замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко указывал, что такие сервисы смогут войти в «белый список» при условии их производства либо локализации на территории России.