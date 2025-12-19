Минцифры: сервисы для диабетиков с датчиками войдут в «белый список»

Работа по включению сервисов с датчиками для людей с диабетом в перечень разрешенных ресурсов («белый список») находится на завершающей стадии. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко в комментарии телеканалу «Россия-1».

По его словам, такие сервисы смогут войти в перечень при условии их российского производства либо локализации на территории Российской Федерации.

Сегодня журналистка ГТРК «Белгород» Анна Рудченко в ходе прямой линии обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой включить медицинские приложения для людей с диабетом в «белый список» Минцифры.

Речь идет о системах мониторинга глюкозы, передающих данные об уровне сахара на смартфоны. Из-за отключений мобильного интернета в ряде регионов родители временно лишаются возможности дистанционно контролировать состояние здоровья своих детей.